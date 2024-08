São Paulo vence o Nacional-URU e avança às quartas de final da Libertadores

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/08/2024 - 21:05 • São Paulo (SP)

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores. Empurrado por sua torcida que lotou o Morumbis, o time paulista venceu o Nacional-URU por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Calleri, e segue vivo em busca da taça do torneio. Na próxima fase da competição continental, o Tricolor vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Palmeiras. As datas e horários ainda não estão definidos.



O jogo

Após um empate sem gols em Montevidéu, o Tricolor precisava apenas de uma vitória simples para avançar, e buscou o resultado desde o início. O primeiro tempo foi de completo domínio são-paulino, que praticamente não deu chances ao adversário uruguaio. Aos poucos, o time paulista foi encontrando espaços e chegando com perigo à meta do Nacional. E foi em uma boa construção de jogada que saiu o primeiro gol do São Paulo, quando Calleri tabelou com Bobadilla, que finalizou forte, de fora da área, para acertar o ângulo do goleiro uruguaio. Lucas também levou perigo de longe, mas viu o goleiro salvar.

Na etapa complementar, não demorou muito para que o Tricolor ampliasse o marcador. No primeiro minuto, Rato recebeu passe de Luiz Gustavo e cruzou na cabeça de Calleri, que desviou para o fundo do gol. Com a vantagem construída, o Tricolor passou a administrar o resultado e fechar os espaços do time uruguaio, que não conseguiu estufar as redes de Rafael.

No final, Izquierdo, jogador do Nacional, caiu desacordado em campo e precisou ser retirado de ambulância, causando muita preocupação dos dois times. Ele foi levado ao hospital.

O que vem por aí?

Agora, o São Paulo volta suas forças para a sequência do Brasileirão. No próximo domingo (25), o time comandado por Luís Zubeldía vai receber o Vitória, no Morumbis, às 18h30, pela 24ª rodada do campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 NACIONAL-URU

COPA LIBERTADORES - OITAVAS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: John Ospina (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Roberto Padilla (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luiz Zubeldía)

Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Wellington Rato.

NACIONAL-URU (Técnico: Martín Lasarte)

Mejía; Lozano, Coates, Polenta e Báez; Oliva, Sanabria e Alexis Castro; Galeano, Zabala e Rubén Bentancourt.