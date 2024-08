Al-Hilal de Jorge Jesus se aproxima de jogador do Manchester City

Jogadores do Manchester City celebram gol na Champions (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 10:14 • Riade (SAU)

O Al-Hilal está perto de anunciar a contratação do lateral João Cancelo, do Manchester City. Segundo o jornal português "A Bola", os atuais campeões sauditas devem desembolsar cerca de 40 milhões de euros (R$ 243 milhões na cotação atual) para a compra do defensor.

O vínculo entre as partes deve ter duração de três anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. Cancelo receberá, por todo o período, uma quantia de 70 milhões de euros (R$ 145 milhões por ano).

O português já não fazia parte dos planos de Pep Guardiola há algum tempo. Entre agosto de 2019 e janeiro de 2023, usou a camisa dos mancunianos, mas frequentes desentendimentos e divergências com o comandante levaram a seguidos empréstimos para Bayern de Munique e Barcelona.

Com a camisa dos Citizens, João fez 154 partidas, com nove gols e 21 assistências. Além disso, fez parte de três campanhas de títulos de Premier League, mas não esteve no semestre do primeiro título europeu da história mancuniana.

João Cancelo, do Manchester City, está perto de ser anunciado pelo Al-Hilal (Foto: OLI SCARFF/AFP)

O lateral do Manchester City chega para suprir uma das vagas disponíveis para estrangeiros no Al-Hilal com a saída de Michael, que acertou com o Flamengo. Outro jogador não nascido na Arábia Saudita deve ser liberado ou ficar fora das competições, já que Neymar volta em breve aos gramados após uma lesão no joelho que o tirou de ação por cerca de um ano.