Vitor Roque sofre lesão e fica fora de partida do Campeonato Espanhol

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 14:30 • Redação do Lance!

Vitor Roque, atacante do Real Betis, se tornou um problema para a sequência da temporada no futebol espanhol. De acordo com o portal AS, o jogador perdeu a última sessão de treinamentos da equipe e desfalcará o time no duelo contra o Las Palmas, pela sétima rodada de LA LIGA. O motivo é uma pancada no tornozelo sofrida no duelo contra o Mallorca, na última segunda-feira (23).

A gravidade da lesão será determinada por exames que o brasileiro fará em breve, mas é certa a ausência na próxima partida. Vitor Roque estava ganhando minutos e se tornou titular da equipe de Manuel Pellegrini: emprestado pelo Barcelona, ele anotou um gol nas quatro partidas em que atuou.

Em coletiva de imprensa, o comandante chileno se pronunicou sobre a situação do atacante:

-Ele levou uma forte pancada no tornozelo no último jogo, ontem já sentiu mais dores e estão examinando que lesão é - afirmou Pellegrini.

Além do choque, o atacante teve desempenho abaixo do esperado na derrota contra o Mallorca. Foram três chances claras desperdiçadas, que acabaram contribuindo para um resultado cruel no Benito Villamarín: a equipe sofreu a virada aos 48 minutos do segundo tempo.

Na décima primeira colocação de LA LIGA, a equipe oscila neste início de temporada espanhola: são duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Vitor Roque é atacante da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

