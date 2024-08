Treinador do Arsenal faz previsão sobre temporada de Gabriel Jesus: ‘Está diferente’

Gabriel Jesus em ação com a camisa do Arsenal. (Photo by Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 09:40 • Londres (ING)

Aos 27 anos, Gabriel Jesus inicia a terceira temporada oficial com a camisa do Arsenal neste sábado (17), em duelo contra o Wolverhampton, pela estreia da Premier League 2024-25. Destaque na pré-temporada, o brasileiro foi muito elogiado pelo treinador da equipe, Mikel Arteta. De acordo com o espanhol, Jesus está diferente. E este é um ótimo sinal.

Em entrevista coletiva, o treinador rasgou elogios ao que viu do atacante nas partidas de preparação:

-Eu disse desde o primeiro dia, a primeira sensação quando o vi de que ele era algo diferente, eu podia sentir isso. A maneira como ele parece é diferente, a maneira como ele se move é diferente. Ele realmente quer isso - afirmou Arteta.

-Gabi parece que realmente quer fazer grandes coisas, então esse é o melhor começo.

No caso específico de Jesus, confiança é uma palavra-chave. Desde que chegou ao Arsenal, na temporada 2022/23, o brasileiro lidou com cinco lesões distintas: quatro no joelho e uma na coxa. Apenas na campanha passada, o ex-Palmeiras perdeu 16 partidas afastado pelo departamento médico.

Recuperado, ele esbanjou confiança nas partidas de pré-temporada dos Gunners. Foram dois gols em cinco jogos disputados, incluindo uma ótima atuação contra o Bayer Leverkusen, um dos melhores times em 2023-24.

Gabriel Jesus tem no Arsenal o segundo clube da passagem pelo futebol inglês. Após período marcante no Manchester City, o brasileiro assinou com o time londrino por 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época). O histórico de lesões chegou a abrir a possibilidade de uma transferência, mas o treinador reafirmou a confiança no atleta.

Gabriel Jesus soma 19 gols e 15 assistências em 69 jogos com a camisa do Arsenal, que fará o primeiro jogo da campanha na Premier League neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, diante do Wolverhampton.