Ainda sem Neymar, Al-Hilal pode conquistar primeiro título da temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:00 • Abha (SAU)

Ainda sem Neymar, que segue se recuperando de lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o Al-Hilal encara o Al-Nassr neste sábado (17), às 13h15 (hora de Brasília). O jogo é válido pela final da Supercopa Saudita, o primeiro título disputado no país nesta temporada.

Contratado em agosto de 2023 por 90 milhões de euros (à época, a maior contratação feita por um time não europeu), o brasileiro desembarcou no país na mesma condição de astros como Cristiano Ronaldo, que aceitaram o desafio de atuar no país.

Entretanto, a lesão sofrida em outubro do ano passado, durante jogo da Seleção Brasileira diante do Uruguai, fez com que o atacante atuasse apenas cinco vezes pelo clube saudita - marcou um gol e deu duas assistências.

O Al-Hilal, no entanto, não sentiu a ausência do seu principal jogador. Isso porque o técnico Jorge Jesus conseguiu montar um coletivo consistente, bem ao seu estilo, ofensivo, vertical e intenso para disputar os títulos da temporada.

Além da força coletiva da equipe, outros jogadores também assumiram a responsabilidade de decidir jogos, como os brasileiros Malcom e Michael, o sérvio Mitrovic, e o ídolo saudita Al-Dawsari. O resultado foi a conquista da Supercopa Saudita, da Copa do Rei e da Liga Saudita, sendo este último título invicto.

Com essas mesmas armas, o principal time do país enfrentará o Al-Nassr, considerado a segunda força do país. Vale lembrar que, na última temporada, o time de Cristiano Ronaldo e Luis Castro foi vice do Al-Hilal em duas competições: a Copa do Rei (empate por 1 a 1 no tempo normal e derrota nos pênaltis) e o próprio Campeonato Saudita.

Neymar conversa com Jorge Jesus durante partida do Al-Hilal: técnico português manteve o time competitivo mesmo sem seu maior astro (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Quando Neymar volta a jogar?

Embora o Neymar esteja na fase final da recuperação, já treinando com bola, ainda não há uma data para seu retorno aos gramados. A tendência é que Neymar volte a jogar entre setembro e outubro.

Recentemente, o brasileiro virou notícia por desabafar sobre o processo de recuperação em suas mídias sociais. À época, o atacante afirmou que "quer desistir" em alguns dias.

- Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias - disse.