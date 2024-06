Jogadores do Barcelona celebram gol (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 12:24 • Barcelona (ESP)

Jules Koundé, defensor do Barcelona, está na mira da Arábia Saudita. O Al-Ittihad, um dos quatro clubes contemplados com o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local, está preparando oferta para contratar o zagueiro, segundo o jornal espanhol "Marca".

Apesar de ser valorizado pela direção do clube e possivelmente estar nos planos do técnico Hansi Flick, o francês tem um custo de mercado avaliado em 45 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Uma venda por esta quantia significaria um respiro nas contas, já que há dívidas de transferências que ultrapassam R$ 1 bilhão.

Sabendo disso, o Al-Ittihad deve investir na contratação de Koundé. Os contatos facilitariam: o diretor esportivo dos Tigres é Ramón Planes, ex-Betis e que conhece bem o funcionamento das contas dos catalães. Ainda de acordo com o "Marca", o plano A seria o uruguaio Ronald Araújo, mas a dificuldade da operação deve voltar a mira para o defensor ex-Sevilla.

Koundé chegou ao Barcelona em julho de 2022. Desde então, atuou em 88 partidas. Alternando a posição de zagueiro e de lateral-direito, contribuiu com três gols e 10 assistências no período, além de ter vencido a Supercopa da Espanha de 2022-23 e o troféu de La Liga, na mesma temporada.

Outro jogador que pode deixar o Barcelona rumo à Arábia Saudita é o brasileiro Raphinha. Oscilando entre momentos de protagonismo em jogos grandes, como na Champions League, e o banco de reservas até mesmo nos confrontos tidos como fáceis no Espanhol, uma venda do atacante também pode facilitar as contas e dívidas no Fair Play Financeiro.

Jogadores do Barcelona celebram gol na Champions (Foto: FRANCK FIFE / AFP)