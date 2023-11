A boa fase não é de hoje. Os números do jogador na Coreia do Sul são uma sequência do que ele já vinha apresentando na temporada. Em 2023 foram 20 participações diretas em gols em 41 jogos - sendo 14 gols marcados e seis assistências, somando também a passagem pelo Ceará. Ou seja, uma média próxima de uma participação em gol a cada dois jogos - mesma estatística alcançada nas últimas partidas com o Gangwon. O atacante vê os números como o sinal do amadurecimento que vem conquistando dentro e fora de campo.



