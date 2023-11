Certos de que a opinião pública não se deixará contaminar por aqueles que se autodeclararam vencidos, sem sequer competir, Flamengo e Fluminense reconhecem a escorreita atuação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e informam que darão continuidade à bem-sucedida gestão do Complexo Maracanã, cumprindo com as obrigações assumidas e oferecendo, cada vez mais, um serviço melhor, mais seguro e com maior comodidade aos torcedores do Rio de Janeiro e aos visitantes de todo o mundo.