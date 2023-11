O Brasileirão está chegando ao fim, e a briga pela liderança da Série A está cada dia mais acirrada. Após a vitória sobre o Palmeiras, a torcida do Flamengo renovou as esperanças na luta pelo título, e compara a atual edição do torneio com 2009. Em temporadas com muitas coincidências, o Fla pode ver Tite como um dos protagonistas da "arracanda 2.0".