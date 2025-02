Torcedores do Racing são baleados no Rio antes de decisão da Recopa

Dois torcedores do Racing foram baleados em assalto no Rio de Janeiro na última quarta-feira (26), véspera do jogo de volta da Recopa Sul-Americana, entre a equipe argentina e o Botafogo. O episódio ocorreu próximo ao post 4 da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo relatos, os dois homens - identificados como Gabriel Gago e Cristian Pagani pelo Corpo de Bombeiros - estavam com familiares na areia, quando um homem saiu de uma moto do calçadão, se dirigiu aos argentinos e roubou o cordão de um deles. Antes da fuga, o assaltante disparou nas vítimas, que foram socorridos em estado grave.

Botafogo e Racing se pronunciam

Em nota, o Botafogo lamentou o caso e se colocou à disposição do Racing para qualquer ajuda necessária. Por sua vez, o clube argentino também se manifestou e demonstrou preocupação com a segurança do Rio de Janeiro, local da partida de volta da Recopa. Confira abaixo os pronunciamentos.

"O Botafogo lamenta o incidente que ocorreu na tarde de hoje na Barra da Tijuca, em que dois torcedores do Racing sofreram assalto e foram baleados. O Clube, contudo, já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário", publicou o Glorioso.

"O Racing Club manifesta sua profunda preocupação com o roubo e agressão com arma de fogo de que foram vítimas Gabriel Gago e Cristian Pagani, torcedores do nosso clube, na tarde de hoje em uma praia da Barra da Tijuca.

Os líderes que acompanham a delegação já entraram em contato com as autoridades do consulado argentino na cidade para dar seguimento ao caso e prestar qualquer assistência que as vítimas possam precisar. Desejamos a eles uma rápida recuperação e expressamos nossa total solidariedade.

O Racing Club também ressalta a necessidade de medidas para reduzir os riscos de situações como a que ocorreu, principalmente aquelas que devem ser tratadas pelos órgãos de segurança locais.

Vale destacar que nesta quinta-feira os torcedores serão transportados juntos para o estádio para a final, já que os pacotes de ingressos foram vendidos com transporte incluído para evitar incidentes", divulgou a equipe argentina.

