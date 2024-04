Vini Jr encanta a Europa e garante empate do Real Madrid contra o Bayern na Champions League; veja os gols

Com dois gols, Vini Jr garante empate do Real Madrid contra o Bayern, na Alemanha (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 17:58 • Munique (ALE)

A Champions League 2023/24 está em seus últimos momentos e está promovendo um duelo entre gigantes. Pela primeira partida da semifinal, Bayern de Munique e Real Madrid ficaram no empate em 2 a 2, na Allianz Arena. Vinícius Júnior foi o destaque com dois gols, enquanto Sané e Kane marcaram para os alemães.

Com este resultado, ambas as equipes entram em campo em Madri precisando de uma vitória simples para avançarem à grande final. Em caso de igualdade no placar agregado, a disputa vai à prorrogação.

BRASIL EM CENA!

Jogando em casa e enfurecido com a perda da Bundesliga para o Leverkusen, o Bayern de Munique dominou o Real Madrid por quase todo o jogo. Com o domínio na primeira etapa, viu-se um Madrid apático, sem promover perigo e com dificuldade em construir jogadas efetivas. Apesar disso, a equipe de Carlo Ancelotti abriu o placar aos 23 minutos, com Vini Jr, em bela assistência de Kroos.

O cenário do segundo tempo foi paralelo ao dos primeiros 45 minutos, com os alemães pressionando em busca de gols. A pressão surtiu efeito e o Bayern encontrou o empate em um golaço de Sané, em jogada individual, aos 7'.

O furacão entrou em cena na Baviera logo na sequência. Aos 10 minutos, Musiala foi derrubado por Lucas Vázquez dentro da área na tentativa de ataque. Na cobrança da penalidade, Harry Kane colocou a equipe alemã em vantagem no duelo.

Entretanto, o esperado aconteceu: o Real Madrid não parou de lutar e encontrou o empate no final da partida, aos 37 minutos, novamente com Vini Jr, reforçando a importância do brasileiro no ataque espanhol. De pênalti, o camisa 7 não deu chances para Manuel Neuer e garantiu mais um grande jogo para a volta.

DIA DA DECISÃO!

O segundo duelo entre as equipes vai acontecer na próxima semana, na quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, na Espanha. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

