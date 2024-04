Ancelotti valoriza empate com Bayern na Champions, mas faz alerta: ‘Poderíamos ter feito melhor’

Real Madrid empata com Bayern de Munique em 2 a 2, pela semifinal da Champions League (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 19:13 • Munique (ALE)

Maior vencedor da Champions League, o Real Madrid lutou pelo empate contra o Bayern de Munique e conquistou com um gol de Vini Jr no fim. Em entrevista após o jogo, Ancelotti avaliou a partida, na Alemanha, deixando um sentimento de que poderia ter feito mais.

- O resultado é bom, mas poderíamos ter feito melhor. Nosso melhor momento foi no início do segundo tempo, quando eles marcaram os dois gols. O Bayern mostrou sua melhor versão, mas nós não. Esperamos melhorar no próximo jogo - analisou.

Durante quase toda a disputa, o Bayern de Munique foi superior ao Real Madrid, encontrando a virada no início do segundo tempo. O apagão do clube espanhol fez Ancelotti ligar o alerta para não repetir a atuação no próximo duelo.

- Quando você tem a bola, tem que atacar bem, e quando não tem, tem que defender bem. Não vimos a melhor versão do Madrid e esperamos vê-la na quarta-feira - disse.

- No primeiro tempo defendemos com pouca intensidade. Pensamos que com o bloco baixo estávamos bem, mas deixamos que eles controlassem o jogo. Perdemos muitos duelos mas terminamos o jogo muito bem, eles não pressionaram muito e conseguimos controlar bem a bola - completou.

Real Madrid e Bayern de Munique se encaram novamente na próxima quarta-feira (8), desta vez no Santiago Bernabéu, na Espanha. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

