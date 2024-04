Vinícius Júnior se compara a Ronaldo Fenômeno após fazer dois gols no Bayern de Munique: ‘Já sou um vencedor’

Vinícius Júnior garante empate para o Real Madrid contra o Bayern, pela semifinal da Champions League (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 18:46 • Munique (ALE)

A estrela de Vinícius Júnior segue brilhando nos gramados europeus. Nesta terça-feira (30), o camisa 7 do Real Madrid garantiu o empate contra o Bayern de Munique, pela semifinal da Champions League, ao marcar dois gols, alcançando marcas pelo clube espanhol.

Em seis temporadas, Vini Jr chegou ao 20º gol na Liga dos Campeões e 80 pelo clube, se tornando o segundo maior artilheiro brasileiro, 24 a menos de Ronaldo Fenômeno, número um no ranking. Em entrevista à TNT Sports, o atacante comemorou a conquista e se comparou ao ex-jogador.

➡️ Vini Jr encanta a Europa e garante empate do Real Madrid contra o Bayern na Champions League; veja os gols

- É uma honra, porque de onde eu saí é muito difícil chegar aqui, então sempre falo que eu já sou um vencedor por estar aqui, jogando com os melhores jogadores do mundo, rodeado de pessoas do bem - declarou.

- E eu fico muito feliz de poder fazer gol com o Real Madrid, fazer jogos e bater as metas, principalmente do Ronaldo, que é um ídolo pra mim, que eu só via pela televisão e hoje me dá muitos conselhos. Eu fico muito feliz por isso, porque ele é um fenômeno. Então se eu tô chegando perto dele, eu tô evoluindo e caminhando pra fazer uma grande história neste clube - completou.

Real Madrid e Bayern de Munique vão se enfrentar pela volta da semifinal na próxima quarta-feira (8), no Santiago Bernábeu. Com o empate, ambas as equipes precisam de apenas uma vitória para avançar à final.

- Fico muito feliz de seguir evoluindo, fazendo gols importantes com essa camisa, que é a maior do mundo. Tenho que seguir pouco a pouco, porque estou apenas começando. Quero fazer muitos mais gols por esse clube. Com o Real Madrid sempre é possível e vamos pro Bernabéu, que a gente sabe que os 90 minutos lá são longos - finalizou.

FUT INTERNACIONAL