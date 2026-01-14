Tem surpresa? Arbeloa divulga primeira escalação como treinador do Real Madrid
Vini Jr será titular no primeiro teste do novo comandante
Na estreia de Arbeloa como treinador do Real Madrid, a equipe merengue irá enfrentar o Albacete, pela oitava de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira (14). Para o confronto, o novo treinador promoveu a entrada de dois jogadores de La Fábrica, base da equipe merengue. Veja os titulares
Veja os 11 iniciais do Real Madrid ⚪⚪
Na estreia de Arbeloa, o novo treinador promove a entrada de dois jogadores do Real Madrid Castilla na equipe principal. Jiménez será titular na lateral direita, enquanto Asencio, Huijsen e Fran García, completam a linha defensiva. No meio-campo, Cestero, também da equipe B será titular, ao lado de Valverde e Arda Güler. Mastantuono, Vini Jr e Gonzalo García farão o trio de ataque.
⚽ GOL: Lunin
⚽ LTD: Jiménez
⚽ ZAG: Asencio
⚽ ZAG: Huijsen
⚽ LTE: Fran García
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Cestero
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Vini Jr
⚽ ATA: Gonzalo García
Albacete x Real madrid: onde assistir ao jogo
Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Tudo sobre o jogo entre Albacete x Real Madrid pela Copa do Rei (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Albacete x Real Madrid
Copa do Rei
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
