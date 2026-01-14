menu hamburguer
Tem surpresa? Arbeloa divulga primeira escalação como treinador do Real Madrid

Vini Jr será titular no primeiro teste do novo comandante

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/01/2026
16:10
Atualizado há 2 minutos
Arbeloa assume Real Madrid após queda de Xabi Alonso (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraArbeloa assume Real Madrid após queda de Xabi Alonso (Foto: Paul ELLIS / AFP)
  • Matéria
  • Matéria

Na estreia de Arbeloa como treinador do Real Madrid, a equipe merengue irá enfrentar o Albacete, pela oitava de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira (14). Para o confronto, o novo treinador promoveu a entrada de dois jogadores de La Fábrica, base da equipe merengue. Veja os titulares

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os 11 iniciais do Real Madrid ⚪⚪

Na estreia de Arbeloa, o novo treinador promove a entrada de dois jogadores do Real Madrid Castilla na equipe principal. Jiménez será titular na lateral direita, enquanto Asencio, Huijsen e Fran García, completam a linha defensiva. No meio-campo, Cestero, também da equipe B será titular, ao lado de Valverde e Arda Güler. Mastantuono, Vini Jr e Gonzalo García farão o trio de ataque.

GOL: Lunin
LTD: Jiménez
ZAG: Asencio
ZAG: Huijsen
LTE: Fran García
MEI: Valverde
MEI: Cestero
MEI: Arda Güler
ATA: Mastantuono
ATA: Vini Jr
ATA: Gonzalo García

Albacete x Real madrid: onde assistir ao jogo

Albacete Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Albacete x Real Madrid pela Copa do Rei (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Albacete x Real Madrid
Copa do Rei
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)
Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

