Vini Jr reencontra Valencia: relembre último encontro no Santiago Bernabéu
Brasileiro sofreu racismo da torcida do Valencia
Real Madrid e Valencia vão se enfrentar pela décima rodada de La Liga, no sábado (1), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Um duelo que já decidiu final da Champions League, hoje tem a rivalidade aquecida por motivos criminosos: o racismo sofrido por Vini Jr por parte da torcida dos Morcegos. No último encontro entre as equipes, os valencianos levaram a melhor com gol no último lance.
Vini Jr x Valencia
Desde 2018 no Real Madrid, o Valencia é uma das principais vítimas de Vini Jr. Em 13 partidas contra os Morcegos, o atacante brasileiro tem nove gols e uma assistências em todas as competições. Além disso, o retrospecto é positivo, com oito vitórias, dois empates e três derrotas. Porém, o principal fator entre o jogador e o clube valenciano é outro.
Em 2023, o Real Madrid visitou o Valencia por um jogo válido de La Liga. O jogo estava intenso e, em meio a duelo, Vini Jr se tornou alvo de torcedores, que o insultaram e gritaram "mono, mono" (macaco em espanhol).
O episódio causou grande repercussão. No lado negativo, jornais locais chamaram Vini Jr. de mentiroso, o apontando como um verdadeiro "Pinóquio". Na Justiça espanhola, porém, de forma inédita, três envolvidos no caso foram condenados a oito meses de prisão pelas injúrias contra o brasileiro. O Valencia se manifestou e repudiou a punição da Federação à torcida.
No próximo confronto contra a equipe após o episódio, Vini Jr respondeu da melhor forma que poderia, marcando dois gols no empate entre 2 a 2 entre Real Madrid e Valencia. Na comemoração de um deles, o camisa 7 fez o gesto de punho cerrado, um dos principais símbolos da luta contra o racismo.
Na temporada de 2024/25, no primeiro confronto entre os times, o nervosismo falou mais alto. Provocado de forma corriqueira pelos presentes no estádio, o brasileiro não demonstrou paciência. Ele acabou expulso por acertar um soco no goleiro Dimitrievski.
Em 2025, a Netflix lançou o documentário "Baila, Vini", que acompanhou a vida do jogador de 2023 até 2024. Em determinado momento do filme, mostrou imagens do Mestalla, estádio do Valencia, entoando cantos racistas a Vini Jr, o que enfureceu a diretoria do clube, que apresentou uma queixa formal a plataforma de streaming e a Conspiração Filmes, produtores do documentário biográfico. O processo foi apresentado ao Tribunal nº1 de Valencia, e o motivo para tal foi que o clube acredita que as imagens legendadas contidas na obra "distorcem a realidade e prejudicam a imagem do clube".
Último encontro entre as equipes
Em abril deste ano marcou o último confronto entre Real Madrid e Valencia, no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada de La Liga. Na partida, o Valencia venceu o Real Madrid por 2 a 1 no Santiago Bernabéu e encerrou um jejum de 17 anos sem triunfos no estádio madrilenho. No primeiro tempo, Mbappé sofreu pênalti após lançamento de Valverde, mas Vini Júnior desperdiçou a cobrança. Pouco depois, Diakhaby abriu o placar de cabeça para os visitantes após escanteio. O Real chegou a empatar com um gol contra, mas o lance foi anulado por impedimento.
Na segunda etapa, Vini Júnior marcou após sobra em escanteio e igualou o placar, mas o time de Ancelotti não conseguiu aproveitar o domínio na partida. Já nos acréscimos, o Valencia aproveitou um contra-ataque: Rafa Mir cruzou, e Hugo Duro marcou de cabeça o gol da vitória histórica dos visitantes.
Apesar da jornada ter terminado com derrota e pênalti perdido, o atacante Vini Jr se tornou o brasileiro com mais gols na história do clube espanhol, empatado com Ronaldo Fenômeno, com 104 gols cada. O ranking dos goleadores do Brasil com a camisa do Real também conta com nomes como Marcelo, Kaká, Robinho, Sávio e Casemiro.
