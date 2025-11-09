Griezmann e Simeone superam recorde de Messi e Guardiola; veja

Antoine Griezmann foi decisivo na vitória do Atlético de Madrid sobre o Levante, no Metropolitano, em partida válida pela 12ª rodada de La Liga, no sábado (8). O atacante francês entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e, em sua primeira participação, completou cruzamento de Marcos Llorente e colocou o time colchonero à frente no placar. O gol quebrou um recorde na competição e atingiu uma marca histórica dentro do clube.

Marca histórica e protagonismo na era Simeone

O gol de Griezmann na partida entrou para a história do clube: foi o de número 900 do Atlético de Madrid sob o comando de Diego Simeone em LaLiga. Desde a chegada do técnico argentino, a equipe precisou de 528 jogos para alcançar essa marca expressiva.

Antoine Griezmann comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

De acordo com levantamento do jornalista Pedro Martín, da Cope, Griezmann é o maior artilheiro da era Simeone, com 138 gols, seguido por Ángel Correa (67), Diego Costa (49), Álvaro Morata (46) e Radamel Falcao (43).

Recorde na história do futebol espanhol

Com o novo feito, Griezmann também superou um marco histórico no futebol espanhol. O francês tornou-se o jogador que mais marcou gols sob o comando de um mesmo treinador na história de La Liga. Ao chegar aos 138 tentos com Simeone, ultrapassou Lionel Messi, que havia feito 137 gols sob as ordens de Pep Guardiola, no Barcelona.

Como foi Atlético de Madrid x Levante?

O duelo foi equilibrado e disputado. O Atleti começou com intensidade e abriu o placar logo no início, em jogada de pressão alta que terminou no gol contra de Adrián. Pouco depois, o Levante reagiu e empatou o jogo após falha defensiva dos visitantes. A partir daí, a partida ficou truncada, com poucas chances claras de gol. Mesmo com amplo domínio – 77% de posse de bola no primeiro tempo –, o Atlético teve dificuldades para transformar o controle em oportunidades reais.

No segundo tempo, a tensão aumentou. O Atlético de Madrid insistia nos cruzamentos, mas sem sucesso. Simeone, então, mexeu no time: colocou Thiago Almada e Griezmann em campo. A mudança teve efeito imediato. Logo na primeira jogada após as substituições, Llorente avançou pela direita e cruzou rasteiro para o francês completar de primeira, com o pé esquerdo, marcando o segundo gol colchonero.

O Levante ainda tentou reagir e chegou a ameaçar com uma boa chegada defendida por Oblak, que evitou o empate. Na sequência, o Atlético manteve a pressão no campo ofensivo e voltou a marcar. Após jogada pela direita, a bola sobrou na área, e Griezmann, atento, se jogou para empurrar para o fundo das redes, fazendo o terceiro da partida e o seu segundo no jogo.

Nos acréscimos, o duelo virou um caldeirão: o Levante, em jogada de falta perto da área marcou um bonito gol. Entretanto, um dos homens que estavam na área tentou chutar a bola, e apesar de não conseguir, foi entendido que estava em posição irregular e que participou da jogada. Desta forma, o gol foi invalidado, em decisão para lá de polêmica.

Griezmann comemorando o gol marcado contra o Levante (Foto Oscar del PozoAFP)

