Messi se aproxima do gol 900 na carreira; saiba quantos faltam

Falta pouco para o atacante argentino, Lionel Messi, atingir ao gol número 900 na carreira. Neste sábado (08), o Inter Miami goleou o Nashville SC por 4 a 0, no Chase Stadium, e avançou para as semifinais da conferência leste da Major League Soccer (MLS) pela primeira vez na história. A equipe da Flórida enfrenta o FC Cincinnati no dia 22 de novembro. Na goleada da equipe comandada por Javier Mascherano, "La Pulga" balançou as redes duas vezes. Os outros dois gols foram marcados pelo também argentino Tadeo Allende. Agora faltam seis, para o atacante argentino atingir mais uma marca.
Messi bate recorde em assistências
A partida não tinha nem chegado aos 10 minutos do primeiro tempo e Lionel Messi abriu o placar. Depois de uma falha do Nashville, no meio de campo, o atacante aproveitou um passe errado e partiu em velocidade chutando da entrada da área fazendo 1 a 0. Quase 20 minutos depois, a estrela de Messi brilhou novamente chutando de primeira após receber de Mateo Silvetti ampliando para 2 a 0 para o Inter Miami. O atacante é o artilheiro dos playoffs com cinco gols. Veja:
Na etapa complementar foi a vez do também argentino Tadeo Allende dar o ar da graça. Jordi Alba tabelou com Messi, aos 28 minutos, dando um belo passe para Allende fazer 3 a 0 para a equipe da Flórida. E Messi foi o responsável pelo segundo gol de Allende com uma assistência aos 31 minutos. De cavadinha, na saída do goleiro adversário, o jogador do Inter Miami sacramentou a vitória por 4 a 0. Lionel Messi atingiu a marca de 400 assistências na carreira, de acordo com a Major League Soccer. Veja o gol de Tadeo Allende:
Adversário do Inter Miami tem dois brasileiros no elenco
O adversário do Inter Miami na semifinal da conferência leste, o Cincinnatti, tem dois brasileiros no elenco. Brenner, ex-São Paulo, marcou os dois gols na vitória de sua equipe contra o Columbus Crew por 2 a 1 classificando a equipe de Ohio para a próxima fase da competição. Camisa 10 do Cincinnati, Evander, que jogou pelo Vasco da Gama, é outro brasileiro que atua na equipe.
A outra semifinal da conferência Leste da Major League Soccer será disputada entre o Philadelfia Union e o New York City também no dia 22 de novembro.
