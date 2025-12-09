Real Madrid x Manchester City – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites para Real Madrid x Manchester City pela fase de liga da Champions League 2025/26. O confronto entre os gigantes europeus acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A partida no Bernabéu será válida pela sexta rodada da competição. Será a quinta temporada seguida que os dois times se enfrentam em um duelo pelo principal torneio de clubes da Europa. O Lance! também traz as prováveis escalações dos times neste artigo.

Palpite do Lance! para Real Madrid x Manchester City (10/12/2025) - Acima de 3,5 gols (2,22 na Betsson)

Os confrontos diretos recentes são muitos movimentados. E o momento da temporada das equipes contribui na análise. O Madrid vive um momento de atuações ruins, com alta exposição defensiva. A fase irregular dos Merengues é um dos fatores para nosso palpite. O time sofreu mais de 1,5 gols em três dos últimos cinco jogos. O City terminou cinco dos últimos dez compromissos com mais de 3,5 tentos combinados no placar.

Além das fases recentes, os dois times apostam nos seus artilheiros para conseguir um resultado nesta quarta-feira. O Madrid teve dois compromissos na competição com pelo menos quatro gols marcados. Mbappé foi responsável por nove dos 12 gols da equipe no torneio. O confronto entre estilos ofensivos deve proporcionar muitos espaços para dois ataques muitos efetivos.

O Manchester City sofreu mais de 1,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos O Madrid tem média de 1,7 gols marcados nos dez compromissos recentes Oito das últimas nove partidas do City tiveram mais de 2,5 gols

Outros palpites para Real Madrid x Manchester City

Manchester City marca o primeiro gol (1,94 na Betsson) Kylian Mbappé marca a qualquer momento (1,80 na Betano) Mais de 1,5 gols no segundo tempo (1,66 na Bet365)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Madrid não vem em grande fase sob o comando de Xabi Alonso, e muito disso passa pela fragilidade defensiva. O time saiu atrás do placar em quatro dos últimos cinco compromissos. E sem Militão, pilar desse sistema, alguns espaços devem ser cedidos para o clube inglês. O Manchester City marcou ao menos 14 vezes nos últimos dez jogos em primeiros tempos. Em seis dos últimos oito jogos, foi o primeiro time a marcar em campo.

Outra aposta de valor é de um gol marcado por Mbappé no encontro. O centroavante francês é um dos principais artilheiros do futebol europeu. Somente na Champions - como já citado - marcou nove vezes em cinco atuações. Nas últimas dez partidas, balançou as redes em média uma vez por encontro. Em um duelos tático onde os espaços para velocidade devem ser a tônica, Mbappé se torna candidato a marcar. Por fim, o segundo tempo deve entregar muitos gols. O Madrid marcou sete vezes no período na competição, enquanto o City quatro.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O momento é de pressão sobre Xabi Alonso próximo do fim da primeira metade da temporada. E o xeque-mate do trabalho do treinador pode ser o confronto contra o Manchester City. A diretoria aumentou a cobrança sobre o espanhol após a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo. O resultado, em pleno Bernabéu, expos o início conturbado do jovem técnico à frente dos Merengues. Na imprensa local, já se comenta há possibilidade de uma demissão, em caso de revés diante dos ingleses.

A campanha na Champions é positiva após cinco rodadas. A equipe está na quinta posição, com 12 pontos somados. O Madrid terá um grande desfalque durante os próximos quatro meses. Isso porque Éder Militão sofreu uma ruptura do bíceps femoral. A previsão é que o zagueiro brasileiro só retorne a campo em março. Além dele, Alexander-Arnold e Carvajal serão baixas por conta de problemas físicos.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Valverde, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga e Jude Bellingham; Ardar Güller, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Manchester City - Momento e escalação

Na última rodada da Champions, Pep Guardiola surpreendeu e escalou os reservas contra o Bayer Leverkusen. O resultado foi a derrota por 2 a 0 para o time alemão, que derrubou o time para a nona posição. Guardiola foi cobrado por torcedores e imprensa pela decisão tomada. Após isso, os Citizens venceu os últimos três jogos da Premier League. A última foi um 3 a 0 sobre o Sunderland dentro de casa.

O treinador deverá ter poucos desfalques para o encontro desta quarta-feira. Apenas Kovacic e Rodri devem ser baixas no encontro. O meia espanhol tem poucas chances de voltar a ser relacionado após uma lesão na coxa.

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González; Bernardo Silva (Reijnders), Rayan Cherki, Phil Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Manchester City

O histórico recente entre Real Madrid e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Manchester City

19/02/2025 - Real Madrid 3 x 1 Manchester City - (Champions League)

11/02/2025 - Manchester City 2 x 3 Real Madrid - (Champions League)

17/04/2024 - Manchester City 1 (3) x (4) 1 Real Madrid - (Champions League)

09/04/2024 - Real Madrid 3 x 3 Manchester City - (Champions League)

17/05/2023 - Manchester City 4 x 0 Real Madrid - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid e Manchester City

Seis dos últimos oito confrontos diretos terminaram com mais de 3,5 gols O Real Madrid sofreu gol nos últimos 11 encontros diretos Nove dos dez encontros terminaram com ambas as equipes marcando O Madrid tem 12 gols marcados nesta Champions, enquanto o City dez Será mais um encontro entre os times nos últimos anos

Comparação de Odds para Real Madrid x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam.

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam - não Betsson 1,42 2,82 Betano 1,44 2,67 Bet365 1,40 2,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Real Madrid x Manchester City

Mais de 3,5 gols (2,22 na Betsson) Manchester City marca o primeiro gol (1,94 na Betsson) Kylian Mbappé marca a qualquer momento (1,80 na Betano) Mais de 1,5 gols no segundo tempo (1,66 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.