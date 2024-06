Bola de Ouro? Jornalista cita jogadores que podem tirar prêmio de Vini Jr

Vini Jr fez temporada brilhante pelo Real Madrid (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 19:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Vini Jr coroou a temporada brilhante pelo Real Madrid com um gol que sacramentou a vitória do time merengue na final da Champions League, contra o Borussia Dortmund. O jornalista Rafael Oliveira analisou as chances do atacante conquistar prêmios individuais após o feito.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É evidente que Vini Jr sai da Champions como favorito a prêmios individuais de 2023/24. Protagonista, decisivo e sempre o mais procurado pela iniciativa. Mas é necessário lembrar que é ano de Euro, e ela pode, sim, ter peso para eventualmente mudar esse cenário - começou.

- Um título da Alemanha em casa com Kroos bem (+ roteiro perfeito de aposentadoria), um Mbappé brilhando pela França, ou Bellingham/Kane conduzindo a Inglaterra a um título. Mas claro que nada diminui o torneio fantástico de Vinicius Junior - completou o jornalista.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Vini Jr é um dos favoritos a conquistar a "Bola de Ouro", da France Football, e o "The Best", da Fifa. Na atual temporada, o atacante marcou 24 gols em 39 jogos, e concedeu nove assistências. O jogador vai defender a Seleção Brasileira na Copa América, a partir do dia 20.