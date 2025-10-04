Vini Jr joga hoje? Com mudanças, veja a escalação do Real Madrid

O Real Madrid está escalado para encarar o Villarreal, na tarde deste sábado, pela 8ª rodada de LaLiga. Em meio a polêmicas envolvendo Xabi Alonso, o técnico promoveu mudanças na equipe titular. No entanto, optou por manter Vini Jr no ataque do Real Madrid ao lado de Mbappé e Mastantuono. Será a quarta partida que o brasileiro começa em campo, substituindo seu compatriota Rodrygo.

A escalação, no entanto, conta com três zagueiros e nenhum lateral-direito, o que sugere que Xabi Alonso usará Falcon na posição. Há a possibilidade também que Militão e Huijsen sejam usados como laterais, enquanto Tchouameni no centro da zaga.

O treinador não terá Trent e Carvajal em campo, além de Rüdiger e Mendy, que estão lesionados, porém ele já começa a consolidar seu time titular para a temporada. Para a partida deste sábado, apenas três mudanças foram realizadas: Valverde, Militão (que se machucou na partida da Champions League) e Carreras entram no lugar de Asencio, Alaba e Fran García.

Outra ausência sentida foi a de Jude Bellingham, que começará no banco após ser usado como titular no clássico contra o Atlético de Madrid, no último fim de semana. Na ocasião, o Real Madrid foi superado por 5 a 2. Assim como Rodrygo, Endrick também começará no banco.

Veja a escalação do Real Madrid

Endrick segue sem espaço no Real Madrid e distante da Copa do Mundo

✒️Por João Brandão

Endrick não saiu do banco de reservas no duelo entre Real Madrid e Kairat, pela Champions League. O centroavante segue com poucas alternativas na equipe comandada por Xabi Alonso e se vê mais distante da Copa do Mundo.

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick viveu altos e baixos ainda sob comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe na Copa do Rei, o atacante não conseguiu ter o mesmo rendimento em outras competições.

E deixou a desejar na reta final do Campeonato Espanhol quando teve oportunidades como titular em meio as ausências de Vini Jr e Rodrygo. Mas além de não aproveitar as chances, Endrick ainda sofreu com uma lesão muscular que o afastou da relação do Real Madrid por quatro meses.

Com a lesão de Endrick, Gonzalo García foi convocado para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O centroavante espanhol agarrou suas oportunidades em meio a ausência de Mbappé no início do torneio devido a uma gastroenterite e foi o grande destaque do Real Madrid.

Gonzalo foi o artilheiro do Mundial de Clubes, e Endrick ganhou um novo adversário por uma vaga no elenco de forma inesperada. O espanhol era considerado para ser negociado na janela de transferências, mas convenceu Xabi Alonso e permaneceu no plantel.

Além disso, a chegada de Xabi Alonso trouxe uma novidade tática para o Real Madrid, que atualmente joga com apenas dois atacantes. Na última temporada, Carlo Ancelotti optava pela utilização de três homens na frente, mas o comandante espanhol atua com Vini Jr e Mbappé juntos, além de quatro meio-campistas.

Recuperado de lesão, Endrick voltou a ser relacionado no Real Madrid contra o Espanyol, no dia 20 de setembro. No entanto, o centroavante ainda não entrou em campo após quatro partidas no banco de reservas.

Na Champions League, o brasileiro viu Gonzalo García entrando diante do Kairat e participando ativamente da jogada que culminou com o gol do Brahim Díaz dando uma assistência ao companheiro. Nesse sentido, Endrick segue sem perspectiva clara em busca de um espaço no Real Madrid.

