Três brasileiros estiveram em campo no El Clásico deste sábado (28). A vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona dentro do Estádio Olímpico de Montjuïc contou com a presença de Raphinha, do lado do Barça, e de Vini Jr e Rodrygo, do lado merengue. O destaque da partida foi o inglês Jude Bellingham, que anotou os dois gols do time visitante no dérbi. Confira no Lance! sobre o desempenho dos brasileiros no jogo.