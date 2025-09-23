menu hamburguer
Europeus reagem a gol de Vini Jr em Levante x Real Madrid: ‘De outro mundo’

Brasileiro foi destaque do primeiro tempo do confronto

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
17:33
Atualizado há 2 minutos
Vini Jr celebra gol pelo Real Madrid (Foto: Jose JORDAN / AFP)
Vini Jr foi o nome do Real Madrid no primeiro tempo da partida contra o Levante, desta terça-feira (23), no Estádio Ciudad de Valencia, pela 6ª rodada da La Liga. Na ocasião, o brasileiro marcou um golaço, que abriu o placar do confronto, e posteriormente, deu uma assistência para o gol de Mastantuono.

O gol do camisa 7 aconteceu aos 28 minutos. Vini avançava pela ponta direita do canto, quando de trivela, finalizou de uma maneira inesperada. A ação pegou a defesa e o goleiro adversário desprevidos e o arremate parou no fundo das redes.

Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid reagiram rasgaram elogios para o lance do brasileiro. Além disso, o atacante também foi autor da assistência do gol de Mastantuono, que deixou o placar em 2 a 0 para o time merengue antes do intervalo. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Gol do Vini Jr. De trivela. Esse cara é inacreditável, esse cara é de outro mundo".

Tradução: "Sou muito fã do Vini, sempre vou defendê-lo. Até que não seja mais possível, mas que jogador o Vini Jr".

Tradução: "Vini Jr tem uma masterclass no primeiro tempo".

Tradução: "Vini Jr. é a estrela do Madrid, eles deveriam se acostumar com isso. Gol e assistência incríveis".

Tradução: "Golaço do Vini Jr com a parte de fora do pé. Você é a minha vida. Partidaça".

Tradução: "Isso é arte e o Vini Jr é o artista".

