Vini Jr perde pênalti decisivo pelo Real Madrid na Champions e web reage

Vini Jr teve nos pés a penalidade que poderia empatar a partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, desta quarta-feira (12), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pelas oitavas de final da Champions League. Contudo, o brasileiro desperdiçou a chance ao isolar a cobrança, aos 69 minutos. Sem o gol, a equipe colchonera seguiu na liderança do placar por 1 a 0, resultado que leva a disputa pela classificação para a prorrogação.

A penalidade teve origem após uma jogada individual de Mbappé, que em um contra-ataque costurou a defesa adversária sendo parado apenas na falta. O zagueiro Clément Lenglet foi o responsável por parar o compatriota francês. Vini Jr foi o jogador que se apresentou para cobrar o pênalti.

Após o lance desperdiçado, internautas se mostraram surpresos com a cobrança do brasileiro, que parou na arquibancada do Estádio Riyadh Air Metropolitano. Esta foi a primeira vez que Vini Jr não converteu um pênalti com a camisa do Real Madrid. Assim, diversos contas nas declararam não acreditar no ocorrido.

