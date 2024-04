Malcom é um dos artilheiro sdo Al-Hilal na atual temporada (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 16:52 • Abu Dhabi (EAU)

O Al-Hilal, de Jorge Jesus, goleou o Al-Ittihad, de Marcelo Gallardo, por 4 a 1 na final da Supercopa Saudita e se sagrou campeão da competição. Os gols do jogo foram marcados por Malcom e Al-Dawasari (duas vezes cada) para o Al-Hilal, e Hamdallah para o Al-Ittihad.

O título da Supercopa Saudita é o primeiro oficial de Jorge Jesus nesta segunda passagem do técnico pelo Al-Hilal. O treinador já havia vencido a mesma competição em 2018, quando comandou o clube pela primeira vez. Além da Supercopa, nesta temporada Jorge Jesus já conquistou a Riyadh Season Cup, torneio amistoso disputado contra o Al-Nassr e o Inter Miami.

O Al-Hilal começou o jogo em altíssima intensidade, como costuma ser com as equipes de Jorge Jesus. A pressão inicial surtiu efeito rápido, e aos cinco minutos de jogo Malcom tabelou na entrada da área, entre os zagueiros adversários, para abrir o placar do jogo.

O Al-Ittihad até reagiu rápido e se lançou ao ataque em busca do empate, equilibrando mais a partida. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Hamdallah foi derrubado na área por Renan Lodi e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, defendida pelo goleiro Bono. O marroquino, no entanto, não desperdiçou a segunda chance que teve e, no rebote, empatou para o Al-Ittihad.

No fim do primeiro tempo, aos 44 minutos, Al-Dawasari recolocou o Al-Hilal à frente no placar, em bela jogada coletiva, com direito a passe de letra e dribles curtos para limpar a marcação antes do chute da entrada da área.

Na reta final da partida, aos 44 do segundo tempo, Malcom marcou mais um golaço ao limpar o defensor do Al-Ittihad e chutar forte no canto do goleiro adversário para garantir o título da Supercopa Saudita para a sua equipe.

No último minuto dos acréscimos, Al-Dawasari marcou o seu segundo gol, o quarto do Al-Hilal, e transformou a vitória em goleada.

O Al-Hilal volta a campo na próxima terça-feira (16), às 13h (hora de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Champions League Asiática, diante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O Al-Ittihad, por sua vez, enfrenta o Al Hazm no sábado (20), às 15h (hora de Brasília), pelo Campeonato Saudita.

Jorge Jesus conquistou a Supercopa Saudita pela segunda vez no comando do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)