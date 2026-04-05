Favoritos se dão bem no sorteio da Copa da Inglaterra; veja jogos

Foi realizado, neste domingo (5), o sorteio das semifinais da Copa da Inglaterra, em Londres, capital inglesa, após a classificação do Leeds United sobre o West Ham, nos pênaltis, com o brilho do goleiro brasileiro Lucas Perri. Favoritos ao título, Chelsea e Manchester City não irão se enfrentar na fase, já que os Blues irão encarar o Leeds, enquanto os Citizens terão o Southampton pela frente. Ambos os jogos serão realizados em Wembley, nos dias 25 e 26 de abril.

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Sorteio das quartas da Copa da Inglaterra

1 . Chelsea x Leeds United 2 . Manchester City x Southampton

Como foram as quartas de final?

O Chelsea aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Port Vale no Stamford Bridge, com grande protagonismo brasileiro. Sob o comando de Liam Rosenior, os titulares Andrey Santos, João Pedro e Estêvão, que retornava de lesão, balançaram as redes, além de participarem diretamente da construção do placar. Outros gols foram marcados por Hato, Tosin, Garnacho e um gol contra de Jordan Gabriel, selando a classificação dos Blues para a semifinal em ritmo de treino.

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Em contraste, o Arsenal foi eliminado da competição ao perder por 2 a 1 para o Southampton no St. Mary's Stadium. Mesmo contando com Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães no time titular, os Gunners não superaram a eficiência dos donos da casa, que abriram o placar com Ross Stewart. O Arsenal chegou a empatar com Gyökeres no segundo tempo, mas sofreu o gol da derrota marcado por Charles aos 39 minutos.

Antes, o o Manchester City, que eliminou o Liverpool com um contundente 4 a 0, com hat-trick de Erling Haaland e outro marcado por Antonie Semenyo. Em sua última temporada pelos Reds, Salah teve um dia para esquecer, com chance clara perdida e pênalti desperdiçado.

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Neste domingo (5), West Ham e Leeds United fizeram um grande jogo no Estádio Olímpico de Londres. Os visitantes abriramm 2 a 0 com Tanaka e Calvert-Lewin. Nos acréscimos, os Hammers reagiram e, com gols de Mateus Fernandes e Disasi, conseguiram o empate. O placar se manteve o mesmo na prorrogação e, nos pênaltis, Lucas Perri pegou as cobranças de Bowen e Pablo para garantir o Leeds nas semis.

Troféu da Copa da Inglaterra (Foto: AFP)

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