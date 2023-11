O placar já registrava 1 a 0 para a equipe de Avellaneda quando, aos 44 minutos, José Canale acertou uma cotovelada no rosto do colombiano Roger Martínez, dentro da área. O árbitro da partida, Fernando Rapallini, marcou pênalti para o Racing e, após revisão no VAR, expulsou o zagueiro. Antes da cobrança ser feita por Gonzalo Piovi, o outro zagueiro do Granate, Cristian Lema, também desferiu um golpe com o cotovelo no próprio Martínez. O VAR, operado por Diego Ceballos, recomendou nova revisão, e Lema foi mandado mais cedo para o chuveiro.