Tite completou um mês no comando do Flamengo, e apesar do pouco tempo de Ninho do Urubu, o treinador foi capaz de provocar mudanças positivamente bruscas no Rubro-Negro. Com uma gentileza que encantou desde o primeiro momento e a preocupação com a convivência humanizada, Adenor inicia de forma marcante sua trajetória à frente do time carioca.