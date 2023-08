O BG Pathum United, clube que o brasileiro Victor Cardozo voltou a defender na Tailândia, vai para a sua estreia na Liga dos Campeões da Ásia invicto na temporada. Após iniciar a sua campanha na Thai League empatando fora de casa com o Police Tero, a equipe voltou a sair de campo com um ponto no confronto da última sexta-feira diante do Prachuap. Para o defensor, enfrentar o Shangai Port na próxima terça ainda sem derrotas, é um fato importante.