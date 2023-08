A solidez defensiva, uma das características mais marcantes na campanha do Botafogo na temporada, garantiu o empate sem gols com o São Paulo, neste sábado (19), no Morumbi. Para alguns, o resultado - tido como tropeço do líder - foi um sopro de esperança, mas para o narrador João Guilherme a disputa do Campeonato Brasileiro permanece sendo apenas do segundo colocado para baixo.