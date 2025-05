Manchester United tem trunfo para avançar à final da Europa League

O Manchester United tem um grande trunfo para bater o Athletic Bilbao e avançar à final da Europa League, nesta quinta-feira (8). Além da grande vantagem construída no jogo de ida, os Diabos Vermelhos enfrentarão uma equipe desfalcada de seus principais destaques na Liga Europa.

O Athletic Bilbao não contará com Nico Williams, Iñaki Williams e Oihan Sancet, que juntos somam 12 gols marcados na competição. Esses três atletas representam 57% dos gols marcados pelo clube espanhol no torneio europeu.

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim comentou sobre os desfalques do rival na Europa League na coletiva. O comandante reconheceu as ausências chaves, mas entende que o Athletic Bilbao deve manter sua identidade de jogo.

- Para a gente, não importa (as lesões do adversário). As características dos jogadores mudarão, mas a ideia de jogo do Athletic não. E é importante sabermos disso. Será uma equipe forte com uma mentalidade forte. É uma final para a gente e temos que entrar para ganhar.

Além dos gols, Nico Williams e Sancet são dois dos maiores garçons do Athletic Bilbao na Liga Europa com dois passes para gols, enquanto Iñaki Williams contribuiu com apenas uma assistência. As ausências têm um peso enorme e favorecem o Manchester United em busca de mais uma vitória na Europa League.

Fechando a série da semifinal em casa, o Manchester United possui diversos fatores para confiar na classificação à final da Liga Europa. No entanto, a ausência das principais ameaças do adversário é o grande trunfo na busca pela vaga na decisão.