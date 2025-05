Premiação da Europa League 2024/25: quanto vale a vaga na final?

As semifinais da Europa League 2024/25 chegam ao seu capítulo decisivo nesta quinta-feira (8), com os confrontos de volta que podem definir uma final 100% inglesa. Após vitórias convincentes nos jogos de ida — o Manchester United fez 3 a 0 no Athletic Bilbao fora de casa, e o Tottenham venceu o Bodö/Glimt por 3 a 1 em Londres — os dois gigantes da Premier League estão próximos da grande decisão.

Mais do que a glória esportiva e a possibilidade de garantir vaga direta na Champions League, a classificação para a final da Liga Europa também representa um excelente negócio.

💰 Quanto vale chegar à final da Europa League

A UEFA reformulou o modelo de disputa da competição em 2024/25, com a adoção de uma fase de liga em vez da tradicional fase de grupos. Mas uma coisa continua igual: os prêmios milionários.

Veja abaixo quanto cada etapa da competição rendeu até aqui — e, principalmente, o valor da tão cobiçada vaga na final e do título:

Fase de liga € 4,25 milhões R$ 27,6 milhões Playoffs de mata-mata € 300 mil R$ 2 milhões Oitavas de final € 1,8 milhão R$ 11,5 milhões Quartas de final € 2,5 milhões R$ 16,1 milhões Semifinal € 4,2 milhões R$ 27,3 milhões Vice-campeão € 7 milhões R$ 45,5 milhões Campeão € 13 milhões R$ 84,5 milhões

Ou seja, os times que avançarem à final vão garantir, pelo menos, R$ 45,5 milhões - valor pago ao vice-campeão. O campeão pode embolsar, no total, mais de R$ 167 milhões em premiações somando todas as fases da competição.

