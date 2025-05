Emprestado pelo Manchester United ao Real Betis, o atacante brasileiro Antony vive grande fase na Espanha, mas seu futuro segue indefinido. Em coletiva nesta semana, às vésperas do duelo contra a Fiorentina pela Conference League, o jogador foi direto: “Não sei onde jogarei na próxima temporada”.

Desde que chegou ao clube espanhol em janeiro, Antony tem se destacado: são 20 partidas, sete gols e quatro assistências, desempenho que o transformou em peça-chave do time de Manuel Pellegrini. Ainda assim, nem o jogador nem a diretoria do Betis confirmam a permanência. O presidente do clube também foi evasivo ao ser questionado sobre a possibilidade de compra em definitivo.

💸 Um atacante com cifras milionárias

Mesmo com atuações de destaque no Betis, a permanência de Antony não é simples. Segundo o jornal Daily Mirror, o Atlético de Madrid monitora a situação e pode tentar a contratação na próxima janela. O Manchester United, porém, não aceita vendê-lo por menos de € 50 milhões (R$ 325 milhões).

A carreira de Antony sempre envolveu grandes cifras:

💰 Salário atual : € 6,42 milhões/ano ( R$ 41,7 milhões )

: € 6,42 milhões/ano ( ) 📊 Valor de mercado : € 20 milhões ( R$ 130 milhões ), segundo o Transfermarkt

: € 20 milhões ( ), segundo o Transfermarkt 💵 Total já movimentado em transferências: € 110,75 milhões (R$ 720 milhões)

🔁 Veja as transações da carreira:

São Paulo → Ajax (2020) : € 15,75 milhões

: € 15,75 milhões Ajax → Manchester United (2022) : € 95 milhões

: € 95 milhões Man United → Betis (2025): empréstimo sem custo

⚽ E agora?

Com contrato válido até junho de 2027 com o Manchester United, Antony terá seu destino definido nas próximas semanas. Caso o Betis não exerça a opção de compra, o brasileiro voltará à Inglaterra — mas pode não permanecer por lá, já que outros clubes europeus observam sua situação de perto.

