Salah e Liverpool finalmente chegaram a um acordo para a extensão contratual. O astro dos Reds passou por um longo entrevero com a diretoria em relação ao assunto no decorrer da temporada, mas teve anunciada a renovação na manhã desta sexta-feira (11), com validade até o final de 2026-27.

Nas redes sociais, torcedores do clube celebraram de maneira efusiva o fim da novela. Muitos, inclusive, se mantiveram apreensivos e chegaram a criticar a diretoria pela demora para alcançar o acerto, visto que o atacante também criticou publicamente a demora para ser procurado em relação ao assunto.

👀 Confira reações da web sobre o 'fico' de Salah no Liverpool

Salah chegou a Merseyside em 2017, por um valor estimado em 42 milhões de euros (R$ 158,5 milhões na cotação da época), pagos junto à Roma. Em sua primeira temporada, o craque balançou as redes 44 vezes e, mesmo sem erguer nenhuma taça, esteve cotado para levar a Bola de Ouro, o que não aconteceu devido à boa Copa do Mundo de Luka Modric, vencedor do prêmio na ocasião.

Já na jornada seguinte, o atacante foi crucial no time de Jürgen Klopp que conquistou a Champions League pela primeira vez desde 2004-05. Desde então, o camisa 11 virou um pilar indiscutível na equipe e conduziu o clube a novos troféus, como o Mundial de Clubes sobre o Flamengo no mesmo ano, a primeira Premier League de sua história, em 2019-20, e duas Copas da Inglaterra.

🔢 Números de Mohamed Salah pelo Liverpool na temporada

⚽ 45 jogos

⌛ 3.876 minutos em campo

🥅 32 gols

📤 22 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 7 empates

❌ 5 derrotas