Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 14:21 • Turim (ITA)

Felipe Anderson, brasileiro revelado pelo Santos, está próximo de definir o próximo passo de sua carreira. Conforme informado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, o meia-atacante da Lazio está resolvendo os últimos detalhes a fim de se tornar jogador da Juventus a partir da próxima temporada.

Felipe está em fim de contrato com os Aquiloti, e chegou a ser sondado pelo próprio Santos em 2023, mas as negociações não avançaram. Cozinhando conversas desde o começo do ano, a Juve formalizou a proposta salarial ao jogador nesta semana, em negociação que não envolverá valores de compra.

Em ação pela Lazio, o brasileiro vem atingindo marcas expressivas em 2023. Além de ter alcançado a marca de 318 jogos pelo clube italiano, bateu o recorde de jogos consecutivos na história do clube em janeiro. São 56 gols e 63 assistências em sua jornada no país da Velha Bota, somando suas duas passagens (2013 a 2018 e 2021 até o momento).

Felipe Anderson também tem experiência com a Seleção Brasileira. O ofensivo entrou em campo duas vezes em amistosos profissionais, em 2015, frente ao México, e em 2019, contra Honduras. Somado a isso, esteve no grupo campeão das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, fazendo parte do primeiro ouro brasileiro no futebol.

