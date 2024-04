(Foto: Divulgação "X" Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 13:34 • São Paulo (SP)

O Superior Tribunal de Justiça (STJD) aceitou acordo pleiteado pelo Santos sobre os incidentes na Vila Belmiro, contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, e a pena foi reduzida de seis para três jogos com portões fechados.

Nas três partidas com portões abertos na Vila Belmiro pela Série B, o Santos terá que fechar o setor normalmente destinado às torcidas organizadas e exibir uma faixa com os seguintes dizeres: “Fechado por decisão do STJD”.

Além disso, até o dia 30 de abril, o Peixe terá que cumprir medidas educativas contra a violência. Por fim, terá que pagar R$ 300 mil, referente à transação disciplinar homologada, e multa de R$ 100 mil em duas parcelas.

Após o vice-campeonato do Paulistão, o Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, com data e horário a serem definidos pela CBF.

