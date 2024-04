Veja o gol bizarro de Darwin Núñez em jogo que recolocou o Liverpool na liderança da Premier League

Liverpool reassumiu a liderança da Premier League com vitória sobre o Sheffiled United (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Publicada em 04/04/2024 - 18:46

O Liverpool venceu o Sheffield United por 3 a 1 em Anfield, em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. O resultado recolocou o time de Jürgen Klopp na liderança da competição com 70 pontos, dois a mais que o Arsenal, atual vice-líder.

A partida ficou marcada pelos gols bizarros: primeiro de Darwin Núñez, que abafou uma tentativa de chutão do goleiro adversário e acabou desviando a bola para dentro do gol (veja o lance no vídeo abaixo).

O segundo gol bizarro foi a favor do Sheffield, mas marcado contra, por Conor Bradley. O defensor dos Reds desviou um cabeceio contra a própria meta e acabou empatando o jogo.

Na segunda etapa, porém, o Liverpool retomou a liderança no placar com direito a um golaço de Alexis Mac Allister, que aproveitou rebote na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo do adversário. O argentino foi o grande nome do Liverpool na partida.

Já nos instantes finais, Gakpo invadiu a área e recebeu um belo lançamento vindo do lado esquerdo. O holandês cabeceou firme, para o chão, e deu números finais ao placar.

O próximo jogo do Liverpool está marcado para o domingo (7), às 11h30 (hora de Brasília), em clássico diante do Manchester United, pela 32ª rodada da Premier League.

