FCBBarcelona1X0RMAReal Madrid
- M. Rashford8'
La Liga 2025/2026 - 10 DE MAIO, 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou - Barcelona
- 8
- 14'
Falta
Falta cometida por Dani Olmo (Barcelona).
- 14'
Falta
Jude Bellingham (Real Madrid) sofre uma falta no campo defensivo.
- 12'
Oportunidade perdida Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), de cabeça do meio da área. Assistência de Trent Alexander-Arnold com um cruzamento após escanteio.
- 11'
Escanteio, Real Madrid. Cedido por Pau Cubarsí.
- 11'
Escanteio, Real Madrid. Cedido por Pau Cubarsí.
Publicidade
- 11'
Oportunidade perdida Gonzalo García (Real Madrid), de cabeça do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Trent Alexander-Arnold com um cruzamento após escanteio.
- 10'
Escanteio, Real Madrid. Cedido por Pedri.
- 9'
Falta
Falta cometida por Eric García (Barcelona).
- 9'
Falta
Vinícius Júnior (Real Madrid) sofre uma falta na lateral esquerda.
Publicidade
- 8'
Gol
Gol! Barcelona 1, Real Madrid 0. Marcus Rashford (Barcelona) Gol de falta com um finalização com o pé direito ao ângulo superior esquerdo.
- 7'
Falta
Ferran Torres (Barcelona) sofre uma falta no campo adversário.
- 7'
Falta
Falta cometida por Antonio Rüdiger (Real Madrid).
- 6'
Falta
Dani Olmo (Barcelona) sofre uma falta no campo adversário.
Publicidade
- 6'
Falta
Falta cometida por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
- 5'
Falta
Falta cometida por Gavi (Barcelona).
- 5'
Falta
Jude Bellingham (Real Madrid) sofre uma falta no campo adversário.
- 1'
Defesa do goleiro
Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Vinícius Júnior (Real Madrid) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Brahim Díaz.
Começo de jogo
Início do primeiro tempo.
ESCALAÇÃO
- Joan GarcíaGOL
- João CanceloZAG
- Gerard MartínZAG
- Pau CubarsíZAG
- Eric GarcíaZAG
- PedriMEI
- GaviMEI
- Dani OlmoMEI
- Fermín LópezMEI
- M. RashfordATA|
- Ferran TorresATA
- T. CourtoisGOL
- Fran GarcíaZAG
- A. RüdigerZAG
- T. Alexander-ArnoldZAG
- Raúl AsencioZAG
- J. BellinghamMEI
- E. CamavingaMEI
- A. TchouaméniMEI
- Brahim DíazMEI
- Vinícius JúniorATA
- Gonzalo GarcíaATA
- H. FlickTEC
- Álvaro ArbeloaTEC
ESTATÍSTICAS
|0
|CARTÕES AMARELOS
|0
|0
|CARTÕES VERMELHOS
|0
|0
|DESARMES
|1
|0
|IMPEDIMENTOS
|0
|0
|ESCANTEIOS
|3
|58%
|POSSE DE BOLA
|42%
|1
|CHUTES A GOL
|1
|0
|CHUTES PARA FORA
|2
|72
|PASSES CERTOS
|47
|10
|PASSES ERRADOS
|9