Primeiro tempo

FCBEscudo do time Barcelona1X0Escudo do time Real MadridRMA

  • M. Rashford8'
    La Liga 2025/2026 - 10 DE MAIO, 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou - Barcelona

    Casa1.35Empate5.00Fora8.00
    BarcelonaReal Madrid
    • Começo de jogo
    • Gol8
    • Falta

      BarcelonaFalta cometida por Dani Olmo (Barcelona).

      Falta14'

    • Falta

      Real MadridJude Bellingham (Real Madrid) sofre uma falta no campo defensivo.

      Falta14'

    • Oportunidade perdida Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), de cabeça do meio da área. Assistência de Trent Alexander-Arnold com um cruzamento após escanteio.

      12'

    • Escanteio, Real Madrid. Cedido por Pau Cubarsí.

      11'

    • Oportunidade perdida Gonzalo García (Real Madrid), de cabeça do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Trent Alexander-Arnold com um cruzamento após escanteio.

      11'

    • Escanteio, Real Madrid. Cedido por Pedri.

      10'

    • Falta

      BarcelonaFalta cometida por Eric García (Barcelona).

      Falta9'

    • Falta

      Real MadridVinícius Júnior (Real Madrid) sofre uma falta na lateral esquerda.

      Falta9'

    • Gol

      BarcelonaGol! Barcelona 1, Real Madrid 0. Marcus Rashford (Barcelona) Gol de falta com um finalização com o pé direito ao ângulo superior esquerdo.

      Gol8'

    • Falta

      BarcelonaFerran Torres (Barcelona) sofre uma falta no campo adversário.

      Falta7'

    • Falta

      Real MadridFalta cometida por Antonio Rüdiger (Real Madrid).

      Falta7'

    • Falta

      BarcelonaDani Olmo (Barcelona) sofre uma falta no campo adversário.

      Falta6'

    • Falta

      Real MadridFalta cometida por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

      Falta6'

    • Falta

      BarcelonaFalta cometida por Gavi (Barcelona).

      Falta5'

    • Falta

      Real MadridJude Bellingham (Real Madrid) sofre uma falta no campo adversário.

      Falta5'

    • Defesa do goleiro

      Real MadridFinalização defendida no lado esquerdo do gol. Vinícius Júnior (Real Madrid) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Brahim Díaz.

      Defesa do goleiro1'

    • Começo de jogo

      Real MadridInício do primeiro tempo.

      Começo de jogo

    ESCALAÇÃO

    BarcelonaReal Madrid
      • Joan García
        GOL
      • João Cancelo
        ZAG
      • Gerard Martín
        ZAG
      • Pau Cubarsí
        ZAG
      • Eric García
        ZAG
      • Pedri
        MEI
      • Gavi
        MEI
      • Dani Olmo
        MEI
      • Fermín López
        MEI
      • M. Rashford
        ATA|gol
      • Ferran Torres
        ATA
      • T. Courtois
        GOL
      • Fran García
        ZAG
      • A. Rüdiger
        ZAG
      • T. Alexander-Arnold
        ZAG
      • Raúl Asencio
        ZAG
      • J. Bellingham
        MEI
      • E. Camavinga
        MEI
      • A. Tchouaméni
        MEI
      • Brahim Díaz
        MEI
      • Vinícius Júnior
        ATA
      • Gonzalo García
        ATA
    • H. Flick
      TEC
    • Álvaro Arbeloa
      TEC

    ESTATÍSTICAS

    BarcelonaReal Madrid
    0CARTÕES AMARELOS
    		0
    0CARTÕES VERMELHOS
    		0
    0DESARMES
    		1
    0IMPEDIMENTOS
    		0
    0ESCANTEIOS
    		3
    58%POSSE DE BOLA42%
    1CHUTES A GOL1
    0CHUTES PARA FORA2
    72PASSES CERTOS47
    10PASSES ERRADOS9