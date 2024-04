Varane revela que teve saúde prejudicada pela carreira no futebol: ‘Danifiquei meu corpo’

Raphael Varane conquistou mais de 19 títulos na carreira (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 14:30 • Manchester (ING)

Raphael Varane, zagueiro do Manchester United e Seleção Francesa, revelou em entrevista ao jornal francês (L'Équipe), sobre problemas de concussão cerebral ao longo da carreira e como isso o afetou. Segundo o jogador, isso ocorre pelas recorrentes cabeçadas e choques durante as partidas.

- Meu filho de 7 anos joga futebol, e eu o aconselho a não cabecear a bola. Se isso não causar um trauma imediato, sabemos que, a longo prazo, os choques repetidos podem ter efeitos prejudiciais. Eu não sei se vou viver até os 100 anos, mas sei que danifiquei meu corpo - disse Varane, ao L'Équipe.

O problema fez o ex-jogador do Real Madrid aumentar a conscientização sobre as concussões e ser um dos atletas a levantar a bandeira da causa para alertar outros jogadores sobre a gravidade.

- No início desta temporada, cabeceei a bola repetidamente durante uma partida pelo Manchester United e me senti anormalmente cansado nos dias seguintes, além de ter um pouco de fadiga nos olhos. Como jogadores de futebol que atuam no mais alto nível, estamos acostumados com a dor, somos um pouco como soldados, homens duros, símbolos de força física, mas esses sintomas são quase invisíveis - completou o zagueiro.

- Quando se trata de três dos piores jogos da minha carreira, há pelo menos dois nos quais tive uma concussão alguns dias antes - declarou o jogador, evocando as quartas de final da Copa do Mundo de 2014 com a França (derrota por 1 a 0 para a Alemanha) e um retorno da Liga dos Campeões em 2020 com o Real Madrid (derrota por 2 a 1 para o Manchester City).