Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as quartas de final da Europa League e da Conference League, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês (Quarta Divisão) e da Série B do Brasileirão.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 10 de abril de 2025)

Libertadores

Internacional x Atlético Nacional – 19h – ESPN e Disney+

Racing-ARG x Atlético Bucaramanga – 19h – Paramount+

Colo-Colo x Fortaleza – 21h – ESPN 4 e Disney+

São Paulo x Alianza Lima – 21h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o São Paulo recebe o Allianza Lima no Morumbi pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Europa League

Bodo/Glimt x Lazio – 13h45 – CazéTV

Tottenham x Eintracht Frankfurt – 16h – Band

Lyon x Manchester United – 16h – CazéTV

Copa Sul-Americana

Defensa y Justicia x Vitória – 19h – ESPN 4 e Disney+

Atlético-MG x Deportes Iquique – 21h30 – Paramount+

Fluminense x GV San José – 21h30 – Paramount+

Guaraní-PAR x Nacional Potosí – 21h30 – Paramount+

Universidad Católica-EQU x Cerro Largo – 23h – ESPN 4 e Disney+

Conference League

Legia Varsóvia x Chelsea – 13h45 – CazéTV

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Orobah – 15h – BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Crewe Alexandra x Cheltenham – 16h – Disney+

Brasileirão Série B

Athletico-PR x Criciúma – 19h – Disney+

Cuiabá x Avaí – 21h30 – RedeTV!, ESPN 2, Desimpedidos e Disney+