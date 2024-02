- São decisões tomadas pelo clube, sempre difíceis. Eles decidiram pelo não à produtora, e tenho que respeitar absolutamente. Estão no dia a dia, sabem a situação do Valencia e qualquer coisa que opinarmos sobre isso seria ousado de nossa parte. A mim, preocupam outras coisas que fazem os clubes. Não creio que a não-entrada seja uma consequência e sim medida de preocupação. Decerto, vou interferir no documentário e fazer uma entrevista. Acho que farei algo bom com isso - disse Tebas.