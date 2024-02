- Estou muito feliz e realizado com essa volta à TV, porque é como eu imaginava, em uma TV super aberta à criação de novidades, de novos conceitos, justamente o que queremos promover com o programa. O ‘Qualé, Moré?’ vai chegar com uma pegada muito leve, para mostrar tudo aquilo que o esporte hoje em dia não está revelando: um pouco dos bastidores da bola, uma análise mais criativa do que acontece hoje em tudo que orbita o esporte, não só o futebol, mas o esporte como um todo - declara Ivan Moré, antes de completar:



- O bom humor vai estar presente, mas com seriedade e credibilidade. Também pretendemos fazer análises esportivas de alguns momentos que mostram toda a genialidade que vemos dentro de campo. Então traremos futebol, coberturas factuais, curiosidades, histórias de superação, tudo isso amarrado com uma narrativa muito espontânea, que acreditamos que o esporte precisa nos dias de hoje.



A trajetória de Ivan Moré



A estreia do “Qualé, Moré?” marca uma nova etapa na trajetória do jornalista. Ivan iniciou a carreira como radialista no interior de São Paulo, ainda adolescente.



Em 1999, ingressou no Grupo Globo, onde permaneceu por duas décadas. Durante esse período, esteve à frente de programas como o ‘Esporte Espetacular’ e ‘Globo Esporte’, participou da cobertura de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas, doze grandes prêmios de Fórmula 1 e Mundiais de Basquete, além de ter encabeçado quadros que foram destaque na TV, como ‘Carona com Ivan’.