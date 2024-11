Chile volta a vencer nas Eliminatórias? Veja odds para partida contra Peru

Créditos: Px Images / Alamy Stock Photo | Chile vem de sete partidas sem vencer nas Eliminatórias







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Peru e Chile se enfrentam pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece nesta sexta-feira, 15/11, às 22h30, no estádio Monumental de Lima.

Para se classificar para a competição, as equipes precisam terminar as Eliminatórias entre os seis primeiros colocados, fora o sétimo time, que irá para a repescagem.

Vice lanterna com seis pontos e lanterna com cinco, Peru e Chile veem a vaga na Copa do Mundo cada vez mais distante. A Seleção Chilena, em especial, vem de uma amarga série de cinco derrotas consecutivas e sete jogos sem vencer.

A última vitória da equipe comandada por Ricardo Gareca nas Eliminatórias foi há quase um ano, justamente contra o Peru. Em 12/10/2023, o Chile superou a Seleção Peruana por 2-0, com gols de Diego Valdés e Marcelino Núñez.

Portanto, será que a equipe comandada por Ricardo Gareca conseguirá interromper a sequência de derrotas nesta sexta-feira ou dessa vez o Peru irá superar o Chile?

Peru x Chile: odds para a partida

De acordo com as casas de apostas, o Peru é o favorito para vencer o confronto contra o Chile. Veja as odds segundo a KTO:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Peru 2.36 Empate 2.85 Vitória do Chile 3.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de novembro de 2024 às 17 horas.

Jogadores mais cotados para marcar

Os jogadores mais cotados para marcar são da Seleção Peruana. Conhecido no futebol brasileiro, Paolo Guerrero é o segundo mais cotado para marcar, com odds 3.6 segundo a KTO. Para fazer gol pelo Chile, o mais cotado é Eduardo Vargas, com odds 4.00.