O técnico da Juventus, Igor Tudor, rasgou elogios ao atleta Luka Modrić, craque que agora atua pelo rival Milan. Os dois times se enfrentam neste domingo (5), pela Serie A, e o treinador destacou a importância do compatriota croata para a estrutura tática do Rossonero, mas brincou ao torcer por um vacilo do meio-campista no clássico válido pela sexta rodada da competição.

Em coletiva de imprensa, Tudor falou sobre a expectativa para a partida e para o encontro com o craque ex-Real Madrid no Allianz Stadium:

— Não sei que tipo de partida será, não tenho uma bola de cristal. O Milan é uma equipe de altíssimo nível, com um grande treinador e grandes jogadores. Estão em um bom momento. Jogamos em casa e queremos fazer uma boa partida — afirmou.

O ex-zagueiro não escondeu o orgulho e a admiração que tem por Modrić, relembrando os tempos de seleção e a carreira vitoriosa do jogador:

— Modric e eu fomos companheiros na seleção, ele fez história pelo nosso país. Nunca nascerá outro jogador como ele. Fez história, ganhou a Bola de Ouro, tantas Champions… Ninguém se compara, ele é duas vezes melhor que qualquer outro. E há algo extraordinário: está jogando nesse nível aos 40 anos. Nunca tinha visto isso. Um jogador de 40 anos atuando assim… estamos orgulhosos dele. Mas esperamos que contra nós ele vacile (risos) — brincou o croata.

Modrić em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

📺 Onde assistir Juventus, de Tudor, e Milan, de Modrić?

A Juventus recebe o Milan em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Italiano 2025/2026, neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília). O confronto no Allianz Stadium será transmitido pela ESPN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Invicta no Campeonato Italiano, a Juventus busca recuperar a boa fase após dois empates consecutivos na competição. A Velha Senhora tem a oportunidade de ultrapassar o Milan em caso de uma vitória devido a diferença de apenas um ponto na classificação e subir na tabela.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan vem embalado após quatro vitórias consecutivas na competição e espera manter o mesmo ritmo para seguir na ponta da tabela. A equipe de Allegri teve uma semana cheia de treinos e focada somente na preparação do duelo contra a Juventus.