Barcelona terá desfalque de peso para retorno do campeonato espanhol

Hansi Flick, treinador do Barcelona, terá problemas para escalar o ataque da equipe na partida contra o Celta de Vigo, no próximo sábado (23) retorno da pausa internacional. Lamine Yamal, cortado da convocação espanhola para a disputa das últimas rodadas da Nations League por conta de uma lesão no tornozelo direito, não teve a recuperação esperada e deve voltar a desfalcar a equipe blaugrana.

A informação é do Diário AS, de Madri. Lewandowski e Eric García, que assim como Lamine se machucaram antes da Data Fifa, evoluíram seus quadros e são esperados entre os relacionados da partida fora de casa. O prodígio de 17 anos trata uma lesão de grau um na sindesmose do tornozelo direito e tem retorno previsto de duas a três semanas. Ele já tinha sido desfalque na partida contra a Real Sociedad, último compromisso do Barcelona antes da pausa.

As duas semanas de recuperação estariam completas na partida contra o Celta de Vigo, porém, como não houve a evolução esperada, Yamal pode retornar na partida contra o Stade Brest, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2024-25, ou na rodada seguinte de LA LIGA, contra o Las Palmas, em casa, quando completar três semanas fora.

Lamine Yamal, destaque do Barcelona no início da temporada (Foto: Miguel Medina/AFP)

Não existe motivo para preocupações, no entanto. Internamente, sabe-se que Yamal poderia entrar em campo com o pé enfaixado que não sentiria dores ao jogar, porém, a comissão técnica optou por não arriscar com o jogador.

Apesar dos retornos importantes de Lewa e García, a ausência de Yamal é um grande problema para o atual líder do Espanhol. As únicas derrotas do Barcelona na temporada foram sem o jovem atacante: diante do Osasuna e da Real Sociedad.

