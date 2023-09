Umtiti chegou ao Barcelona na temporada 2016/17 por 25 milhões de euros após se destacar no Lyon, da França. O jogador foi bem no clube espanhol, mas as lesões o fizeram perder espaço e foi negociado com o Lecce, da Itália, por empréstimo. Ao retornar, ao fim de 2022/23, o jogador assinou com o Lille, até 2025, para retornar à Ligue 1.



