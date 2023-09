O Campeonato Italiano terá a disputa da sexta rodada neste meio de semana. Nesta terça-feira (25), a Juventus volta a entrar em campo, após dura derrota, contra o Lecce, a partir das 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim. A partida promete ser disputada com ambas as equipes próximas do líder da competição.