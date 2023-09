O atacante francês, atualmente, é o grande desejo de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. O contrato de Mbappé com o PSG será encerrado em junho de 2024 e o caminho estará livre para assinar com o time espanhol. O mandatário da La Liga, Javier Tebas, comentou sobre a possibilidade da chegada do jogador.



