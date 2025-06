Último título de Champions League do Barcelona completa 10 anos

No dia 6 de junho de 2015, o Barcelona entrava para a história ao conquistar sua quinta Champions League, coroando uma das campanhas mais dominantes do futebol europeu. Na decisão, o time catalão venceu a Juventus por 3 a 1, com gols de Ivan Rakitić, Luis Suárez e Neymar. A vitória não apenas selou o título continental, mas marcou também o auge do trio ofensivo formado por Messi, Suárez e Neymar - o famoso “MSN”.

Treinada por Luis Enrique, a equipe terminou o torneio europeu com impressionantes 11 vitórias em 13 jogos, marcando 31 gols. Além do ataque avassalador, o time contava com uma geração consolidada e vencedora, com nomes como Gerard Piqué, Javier Mascherano, Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Xavi Hernández. A conquista coroou um ano mágico para o clube, que também levou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e, meses depois, o Mundial de Clubes.

Barcelona erguendo o título da Champions League de 2015 (Foto: Reprodução)

O que muda após 10 anos da última Champions League do Barcelona?

Dez anos após o título, o Barça tenta retomar o protagonismo com uma nova geração de talentos, como Lamine Yamal, Pedri, Gavi e o brasileiro Raphinha, liderados pelo experiente Robert Lewandowski. Das estrelas de 2015, muitos já se aposentaram, como Xavi, Iniesta e Mascherano. Já o trio MSN segue em atividade, mas agora, em outros continentes.

Neymar voltou ao Santos em 2024 após passagens por PSG e Al-Hilal. Messi e Suárez atuam juntos pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, após trajetórias por outros clubes. Os dois ainda lançaram o LSM, um novo clube uruguaio que começará na quarta divisão nacional.

Fora dos gramados, Messi também aposta em sua imagem global com a exposição "The Messi Experience - A Dream Come True". O projeto já passou por várias cidades do continente americano e atualmente está em cartaz no Shopping Eldorado, em São Paulo, até agosto. A instalação propõe uma jornada interativa pela carreira do craque, desde sua infância em Rosário até a consagração na Copa do Mundo de 2022.

