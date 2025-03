Seguindo um modelo diferente das edições anteriores, na temporada 2024-25 a Uefa definiu todo o chaveamento da Champions League, das quartas de final em diante, já no sorteio das oitavas. Antes, havia um sorteio exclusivo para as oitavas e outro, posterior, para determinar os confrontos a partir das quartas de final. Confira abaixo os duelos da próxima fase.

Confrontos das quartas de final da Champions League

Real Madrid x Atlético de Madrid

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final ao eliminar o Atlético de Madrid nos pênaltis, vencendo por 4 a 2. O jogo de volta foi marcado por uma grande polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Julián Álvarez, anulado por toque duplo, o que gerou revolta no técnico Diego Simeone.

Arsenal x PSV

O Arsenal de Mikel Arteta praticamente selou sua classificação no jogo de ida, ao golear o PSV por 7 a 1 nos Países Baixos. Na volta, os Gunners administraram a vantagem e empataram por 2 a 2, avançando com tranquilidade.

PSG x Liverpool

PSG e Liverpool protagonizaram um dos duelos mais emocionantes desta edição da Champions League. No primeiro jogo, em Paris, a equipe de Luis Enrique dominou a partida, mas viu os Reds saírem vitoriosos em uma das poucas chances que tiveram. Na volta, o PSG devolveu o placar de 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, onde triunfou por 4 a 1.

Barcelona x Benfica

O Barcelona, um dos favoritos ao título, eliminou o Benfica com um placar agregado de 4 a 1. Os catalães venceram por 1 a 0 no Estádio da Luz e confirmaram a classificação com um 3 a 1 no Olímpico Lluís Companys. Os destaques do confronto foram os brasileiros Raphinha e Lamine Yamal.

Borussia Dortmund x Lille

Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Dortmund, o Borussia Dortmund saiu atrás na volta, mas conseguiu a virada por 2 a 1 na França, com gols de Emre Can e Beier, garantindo sua vaga nas quartas.

Inter de Milão x Feyenoord

A Inter de Milão, comandada por Simone Inzaghi, não teve dificuldades para superar o Feyenoord de Robin van Persie. Os italianos venceram os dois jogos, por 2 a 0 na ida e 2 a 1 na volta, avançando com um agregado de 4 a 1.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Rumo à grande final em casa, o Bayern de Munique passou com autoridade pelo Bayer Leverkusen, vencendo os dois jogos sem sofrer gols. O placar agregado foi de 5 a 0, com triunfos por 3 a 0 na ida e 2 a 0 na volta.