UEFA alerta gigante europeu sobre fechamento parcial de estádio

A UEFA anunciou, na última sexta-feira (28), uma sanção ao Real Madrid por comportamentos discriminatórios dos torcedores durante a última partida da Champions League contra o Manchester City. O aviso consiste no fechamento de alguns setores do Santiago Bernabéu caso outros episódios como esse ocorram novamente. O comunicado é válido por dois anos.

(Divulgação / Real Madrid)

A UEFA decidiu que, no próximo jogo do Real Madrid em casa por uma competição europeia, pelo menos 500 lugares do estádio ficarão fechados. Além da sanção, o clube foi multado em 30 mil euros pelo Órgão de Apelações da UEFA

Na classificação do Real Madrid contra o Manchester City pelos play-offs da Champions League, torcedores merengues proferiram insultos ao técnico espanhol Pep Guardiola. De acordo com o jornal 'AS', os madridistas cantaram ao treinador: "Oh, Guardiola, você está tão magro. Primeiro foram as drogas. Hoje você pode ser visto em Chueca".

A carta da organização europeia não específica o motivo da punição, porém faz referência ao Artigo 14 do Regulamento Disciplinar, que afirma: "qualquer pessoa dentro do escopo do Artigo 3 que insultar a dignidade humana de uma pessoa ou grupo de pessoas por qualquer motivo, incluindo cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual, incorrerá em uma suspensão com duração de pelo menos dez partidas ou um período de tempo especificado, ou qualquer outra sanção apropriada".

Punição já foi imposta à outros clubes europeus

A Lazio, da Itália, e o Anderlecht, da Bélgica, foram outros clubes que já foram punidos pela UEFA por condutas inapropriadas de seus torcedores.

No caso da Lazio, o time teve que cumprir uma suspensão por comportamentos racistas, arremessos de objetos e acendimento de sinalizadores no duelo contra o Nice, pela Europa League. O clube foi multado e obrigado a fechar o estádio caso tivessem mais violações.

O Anderlecht, por sua vez, foi impedido de vender ingressos em casa para seus torcedores após os ultras quebrarem a cerca de segurança instalada na arquibancada visitante e atiraram objetos em direção aos torcedores do Real Sociedad, também pela Europa League.